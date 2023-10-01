01 Октября 2023
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Фото: t.me/vvgladkov / Вячеслав Гладков

ВСУ обстреляли рынок в Шебекино

Сегодня утром вооруженные силы Украины обстреляли район центрального рынка в Шебекино. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, во время обстрела пострадали три человека: женщина и двое мужчин. У женщины осколочные ранения шеи, она госпитализирована в больницу №2 Белгорода. Двое мужчин получили осколочные ранения ног, сотрудниками пожарной части им была оказана первая медицинская помощь. Один из пострадавших также госпитализирован в городскую больницу №2, второй - ушел, не дожидаясь помощи врачей.

Повреждены фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля. Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте. Обход территории продолжается.

Теги: ВСУ, рынок, Шебекино


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