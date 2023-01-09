Депутат Госдумы пожаловался Генпрокурору РФ на нацистское приветствие, озвученное Меладзе в Дубае

Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой направил Генпрокурору Игорю Краснову обращение, в котором потребовал проверить высказывание певца Валерия Меладзе, сделанное на концерте в Дубае.

"Я обратился к Генеральному прокурору с просьбой проверить и дать правомерную оценку действиям и высказываниям Валерия Меладзе, который позволяет себе славить террористическое государство. Он не первый, он не последний. И от того, сможем ли мы сейчас адекватно и симметрично реагировать на подобные поступки и слова, зависит общий курс государства на укрепление гражданской идентичности", - написал Луговой в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин выразил мнение, что певцу Валерию Меладзе не стоит возвращаться в Россию после того, как он на концерте в Дубае продолжил нацистский лозунг "Слава Украине" словами "Героям слава". В своем telegram-канале Брыкин назвал Меладзе "уродом".

"Поддержавший Украину Валерий Меладзе произнес со сцены лозунг "Героям слава!" во время выступления в Дубае. Вот он – во всей красе. Пусть там остаётся и поет свои песни для иностранцев и сбежавших из России. Работать и жить в нашей стране этот урод не имеет морального права", - написал депутат.

Приветствие "Слава Украине! Героям слава!" в 1941 г. было утверждено Организацией украинских националистов (ОУН) (запрещена в России), сотрудничавшей в годы Великой Отечественной войны с нацистской Германией. В 2018 г. бывший президент Украины Петр Порошенко поручил ВСУ утвердить лозунг "Слава Украине!" вместо советского воинского приветствия.