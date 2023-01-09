10 Января 2023
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Политика Курганская область
Фото: Накануне.RU

Глава Зауралья предрек "смену ряда правительств и мропорядка"

Губернатор Курганской области Вадим Шумков полагает, что ближайшие год-два станут ключевыми в формировании нового миропорядка. О ситуации он высказался в своем Telegram-канале.

"Изменится очень многое, начиная с досрочной смены ряда правительств, а также сотрясания казавшихся прежде нерушимыми технологических, финансовых и экономических устоев", - полагает Шумков.

Посыплется и под давлением обстоятельств переструктурируется в новые формы очень многое.

"При этом, конечно же, можно по привычке уповать на то, что мы уцелеем, а возможно, даже и преуспеем исключительно "милостью Божией" и "авось вездесущим" либо готовиться ко всему грядущему, насколько это возможно", - написал Шумков.

Теги: Вадим Шумков, Зауралье, губернатор



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