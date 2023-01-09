Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован из-за "дискомфорта"

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован из-за "дискомфорта", он сдаст анализы.

"Болсонару вечером в понедельник был переведен в больницу Вооруженных сил в Бразилиа для проведения анализов из-за некоего "дискомфорта"", - цитирует РИА Новости сообщение о состоянии политика.

Ночь политик проведет в больнице. По словам первой леди Мишель Болсонару, глава государства чувствует себя хорошо. В начале января президента уже госпитализировали из-за проблем с кишечником.