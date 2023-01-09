В Нижневартовске разработают стандарты для покупки квартир жителям пострадавшего от взрыва дома

Губернатор Югры Наталья Комарова во время рабочей поездки в Нижневартовск встретилась с жильцами пятиэтажного дома №6а по Мира. Жители пришли к губернатору с различными проблемами, которые появились у них после трагедии. Первые вопросы касались ипотечных кредитов. В пострадавшем доме в банковском обременении находятся 13 квартир. Страховые компании работают с банками, чтобы закрыть ипотечные договоры по взятым обязательствам, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры.

"Обрушение конструкции дома из-за взрыва газа – страховой случай. Работа по закрытию кредитов граждан, проживавших в пятиэтажном жилом доме по улице Мира, 6А, возобновится 9 января, когда все учреждения вернутся к работе. Процесс построен так, что банк сам запрашивает и оформляет документы. Соглашения не пересматриваются, учитываются положения, которые в них изначально были зафиксированы и защищают права граждан. Перед страховыми компаниями стоит задача в кратчайшие сроки закрыть ипотечные обязательства граждан пострадавшего дома", - сказал глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Жильцы дома обозначили еще одну сложность, которая может возникнуть при выделении квартир. Жилые помещения в пятиэтажном доме по улице Мира, 6А, построенном в 1974 г., небольшой площади. Аналогичные по площади квартиры в новостройках Нижневартовска найти сложно.

"У нас была двухкомнатная квартира площадью 41,2 кв. м. Сейчас в новых домах квартиры с двумя комнатами имеют площадь минимум 52 кв. м. Нам придется доплачивать?", – уточнила одна из жительниц дома.

По данным мэрии, сейчас прорабатывается возможность избежать такой меры для жильцов дома, оказавшихся в сложной ситуации. Многие лишились не только жилья, но и всего имущества. Помощь таким семьям может быть оказана из дополнительных источников в индивидуальном порядке, отметила губернатор.

Глава региона порекомендовала людям не торопиться, чтобы принять взвешенно решение, а за информацией о сроках сдачи и условиях продажи жилья, выбранного под средства компенсации, обращаться только к компетентным специалистам, обладающим достоверной информацией. Кроме того, глава региона поручила администрации Нижневартовска до 20 января утвердить стандарты, которым должна соответствовать квартира, приобретаемая на компенсацию. Они не должны быть жесткими, но исключат покупку ветхого или другого некондиционного жилья.

Напомним, взрыв в доме на улице Мира, 6а произошел 4 декабря прошлого года. В результате обрушилась часть здания, погибли девять человек. Было возбуждено уголовное дело. Приоритетной версией следствия является взрыв газового баллона в одной из квартир. В конце 2022 г. пострадавший от взрыва дом в Нижневартовске был официально признан подлежащим сносу.