09 Января 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: homepage.eircom.net

Самолет Azur Air, летевший из Москвы в Гоа, совершил экстренную посадку из-за информации о минировании

Самолет авиакомпании Azur Air, летевший по маршруту Москва – Гоа, совершил экстренную посадку в западном индийском штате Гуджарат после получения информации о минировании.

"Неизвестные сообщили о минировании авиарейса 2401 авиакомпании Azur Air, летевшего по маршруту Москва – Гоа. Самолет срочно посажен на аэродроме в штате Гуджарат", - сообщил ТАСС сотрудник Министерства гражданской авиации Индии.

Идет высадка пассажиров, добавил собеседник агентства, говоривший на условиях анонимности. Штат Гуджарат расположен в нескольких сотнях километров от штата Гоа.

Теги: Azur air, самолет, Индия, Гуджарат, Гоа



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