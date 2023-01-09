Самолет Azur Air, летевший из Москвы в Гоа, совершил экстренную посадку из-за информации о минировании

Самолет авиакомпании Azur Air, летевший по маршруту Москва – Гоа, совершил экстренную посадку в западном индийском штате Гуджарат после получения информации о минировании.

"Неизвестные сообщили о минировании авиарейса 2401 авиакомпании Azur Air, летевшего по маршруту Москва – Гоа. Самолет срочно посажен на аэродроме в штате Гуджарат", - сообщил ТАСС сотрудник Министерства гражданской авиации Индии.

Идет высадка пассажиров, добавил собеседник агентства, говоривший на условиях анонимности. Штат Гуджарат расположен в нескольких сотнях километров от штата Гоа.