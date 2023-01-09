Умер разработчик ракеты "Калибр" Павел Камнев

В возрасте 85 лет умер научный руководитель концерна ВКО "Алмаз - Антей" Павел Камнев.

"9 января 2023 г. на 86-м году жизни скончался научный руководитель АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", Герой Труда Российской Федерации Павел Иванович Камнев", - цитирует "Интерфакс" заявление компании.

Согласно открытым данным, Камнев – создатель семейства ракет "Калибр".

"Камнев был одним из столпов отечественного оборонно-промышленного комплекса, учёным в области ракетостроения Принимал активное участие в разработке многих ракетных комплексов, осуществлял научно-техническое руководство важнейшими работами по созданию и модернизации десятков образцов ракетного вооружения различных классов для Сухопутных войск, Военно-морского Флота, Военно-воздушных сил, для систем противоракетной и противовоздушной обороны страны, экспортных образцов вооружений", - отмечает компания.

Камнев родился 14 ноября 1937 г. в Махачкале. Окончил с красным дипломом Московский авиационный институт, получив распределение на Свердловский машиностроительный завод имени Калинина, где прошёл трудовой путь от инженера до первого заместителя главного конструктора – руководителя предприятия. В апреле 2017 г. был назначен на должность научного руководителя Концерна ВКО "Алмаз – Антей" и возглавил совет директоров АО "ОКБ "Новатор".

Ранее стало известно о смерти изготовителя "Калибров" — генерального директорп "Адмиралтейских верфей" Александра Бузакова.