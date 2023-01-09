09 Января 2023
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

Пятерых пострадавших из-за жесткой посадки Ан-2 в НАО доставили в больницу

В Ненецком АО пять человек из совершившего жесткую посадку самолета Ан-2 доставлены в медпункт поселка Каратайка.

"Десять человек живы, пять из них с травмами легкой и средней степени тяжести доставлены в каратайскую амбулаторию, еще пятерых везут", - сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора НАО, уточнив, что врачей на месте будут удаленно консультировать коллеги.

Добравшиеся к месту ЧП спасатели подтвердили гибель пилота и пассажирки самолета. В аэропорту Нарьян-Мара по-прежнему вылета ждут два вертолета с медиками на борту, однако нелетная погода не позволяет им отправиться в Каратайк. По данным МЧС РФ, идет эвакуация пассажиров самолёта, их разместят в школе интернате. В результате происшествия по последним данным 4 человека пострадало, 2 погибло.

Напомним, Ан-2 совершил жесткую посадку в 10 км от поселка Каратайка. Он летел по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. По предварительной информации, на борту находятся два члена экипажа и 10 пассажиров. Со слов пассажира по телефону, два человека погибли.

Теги: Ан-2, самолет, жесткая посадка, Ненецкий АО



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Ранее 09.01.2023 16:13 Мск В НАО два человека погибли после жесткой посадки Ан-2


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