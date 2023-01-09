«Цыплят по осени считают»: Пригожин ответил на вопросы о критике в адрес ЧВК «Вагнер»

Время все покажет и расставит по своим местам. Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин, отвечая на запрос издания BFM. RU.

В своем запросе журналисты редакции подчеркнули, что в соцсетях много критики в адрес бизнесмена и ЧВК «Вагнер». Также речь идет о различного рода дезинформации, распространяемой различными ботофермами, которые параллельно занимаются «отбеливанием» провалов минобороны Украины.

Отвечая на вопрос журналистов о том, являются ли указанные факты звеньями одной цепи, Пригожин посетовал, что у него абсолютно нет свободного времени на мониторинг соцсетей.



«Из того, что мне докладывают сотрудники пресс-службы, критика в мой адрес и в адрес ЧВК «Вагнер» происходит в украинском сегменте. Что касается ботоферм: про свои я знаю все, а про чужие очень мало. У всех цепей много звеньев, а где и как они переплетутся, покажет лишь время», — цитирует предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Относительно репутации ЧВК «Вагнер» и своей в том числе, Пригожин лаконично резюмировал: «цыплят по осени считают, а осень подтянется к сентябрю 2023 года».