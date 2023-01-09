Москалькова не получала обращений о помиловании осужденных - участников СВО

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что помилование – компетенция президента России, в ее адрес не поступало обращений о помиловании осужденных, которые участвовали в специальной военной операции (СВО).

"По вопросам помилования нет, поскольку это исключительно компетенция президента. Есть специальная комиссия, которая рассматривает эти вопросы. Сегодня у нас много обращений от гражданских лиц, в том числе и граждан Украины, которые преследуются за пророссийские взгляды ", - сказала Москалькова журналистам, ее цитирует "Интерфакс".

Ранее руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что первая группа бывших заключенных, участвовавшая в специальной военной операции в качестве добровольцев в группе "Вагнер", завершила свой полугодовой контракт, с них якобы сняты все судимости.