В Челябинской области местный житель из ревности повредил автомобиль знакомой

В Златоусте Челябинской области мужчина из ревности повредил автомобиль женщины. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, в полицию обратилась 28-летняя местная жительница. Она рассказала, что повредили ее автомобиль Лада Гранта у дома по улице Ленина. Ущерб составил более 70 тысяч рублей.

Подозреваемого установили. Им оказался знакомый девушки, который ранее был судим. Мужчина из ревности тяжелым предметом повредил автомобиль.