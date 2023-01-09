Работу Ледового городка в центре Екатеринбурга продлили еще на неделю

Ледовый городок в центре Екатеринбурга, который должен был работать только до 15 января, будет открыт для посещения до 22 января включительно. Об этом сообщает управление культуры администрации Екатеринбурга.

"У нас отличные новости для тех, кто не успел побывать на главной елке из-за морозов. Центральный ледовый городок проработает на неделю дольше, чем было запланировано, – до 22 января", – говорится в сообщении.

Как и сейчас, городок будет открыт с 10.00 до 22.00.

Напомним, в середине декабря в главном ледовом городке Екатеринбурга была установлена 30-метровая новогодняя ель.