09 Января 2023
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Общество Приволжский ФО
Фото: vk.com/bashkortostanim

В Башкирии ледяные фигуры гаишников снизили аварийность в праздники до нуля

В одной из деревень Учалинского района Башкирии в новогодние праздники аварийность на дорогах снизилась до нуля. Это произошло благодаря местной жительнице Файзе Фаттаховой, она вылепила из снега и льда фигуры гаишника и его патрульной машины – почти в натуральный размер. Рядом также разместился гигантский кролик с гигантской морковкой, но его вид автолюбителей не смутил.

В республиканском МВД рассказали, что в Новобайрамгулово многие издалека принимали фигуру за настоящего полицейского и разворачивались, не рискуя подъехать ближе, поскольку не были уверены в собственной трезвости. Другие вовсе не рискнули выезжать со двора, услыхав быстро разносящиеся по деревне новости. Некоторые ждали, когда "дорожный патруль" сменит дислокацию, но, по понятным причинам, не дождались.

Снеговые фигуры в Башкирии.(2023)|Фото: vk.com/bashkortostanim

"Вот такую помощь сотрудникам Госавтоинспекции в профилактике пьяного вождения оказала жительница деревни Файза Фаттахова, огромная ей благодарность!" – говорится в сообщении республиканского полицейского главка.

Теги: башкирия, ледяные фигуры, гибдд



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