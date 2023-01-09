В Башкирии ледяные фигуры гаишников снизили аварийность в праздники до нуля

В одной из деревень Учалинского района Башкирии в новогодние праздники аварийность на дорогах снизилась до нуля. Это произошло благодаря местной жительнице Файзе Фаттаховой, она вылепила из снега и льда фигуры гаишника и его патрульной машины – почти в натуральный размер. Рядом также разместился гигантский кролик с гигантской морковкой, но его вид автолюбителей не смутил.

В республиканском МВД рассказали, что в Новобайрамгулово многие издалека принимали фигуру за настоящего полицейского и разворачивались, не рискуя подъехать ближе, поскольку не были уверены в собственной трезвости. Другие вовсе не рискнули выезжать со двора, услыхав быстро разносящиеся по деревне новости. Некоторые ждали, когда "дорожный патруль" сменит дислокацию, но, по понятным причинам, не дождались.

"Вот такую помощь сотрудникам Госавтоинспекции в профилактике пьяного вождения оказала жительница деревни Файза Фаттахова, огромная ей благодарность!" – говорится в сообщении республиканского полицейского главка.