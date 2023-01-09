09 Января 2023
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Происшествия СЗФО В России
Фото: Накануне.ru

В Мурманске два человека получили травмы из-за упавшей новогодней елки

В Мурманске два человека пострадали из-за падения новогодней елки, установленной у железнодорожного вокзала.

Предварительно, люди получили нетяжелые травмы. На место ЧП была вызвана скорая помощь. Об этом сообщили РИА Новости в управлении на транспорте МВД России по Северо-западному округу.

Елка упала из-за сильного ветра, скорость которого в понедельник достигала 22 метров в секунду.

Также из-за ветра елки упали в Кемеровской области и в Алтайском крае. Напомним, почти на всей территории России установилась аномально холодная погода из-за обширнейшего арктического массива воздуха. Непогода сопровождается метелями с сильным ветром.

Теги: елка, ветер, мурманск



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