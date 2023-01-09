В челябинском медуниверситете представили нового и.о. ректора

Исполняющим обязанности ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета Александр Мирошниченко вступил в должность, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

Он отметил, что его важнейшая задача – не только сохранить накопленный положительный опыт, но и придать вузу новый импульс для развития. "Высокий потенциал университета, поддержка региона и широкий набор мер федеральной поддержки вузов создают все условия для эффективного выполнения этой задачи", - подчеркнул он.

До назначения Александр Мирошниченко занимал должность проректора Сибирском медуниверситета

Напомним, исполняющий обязанности ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета Андрей Важенин покинул пост. Он продолжит работу в университете как заведующий кафедрой Онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии. С 27 декабря и.о. ректора вуза назначена проректор по научной, инновационной и международной работе ЮУГМУ Лариса Телешева.