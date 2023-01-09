09 Января 2023
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Фото: 1tv.ru

Собчак осталась недовольна ответом минздрава Прикамья на критику

Ксения Собчак осталась недовольна ответом министерства здравоохранения Прикамья на свой пост относительно здания "Женской консультации №2", входящей городскую поликлинику №7 Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

"За оперативность можно порадоваться, а вот за содержание - не очень. В ведомстве пояснили, что оказывается, эта женская консультация построена в 1917 году. Что же, поздравляю - 105 лет зданию исполнилось, а всё держится, более того - население обслуживает! Именно столь почтенным возрастом региональный минздрав объясняет запущенное состояние учреждения, здание, мол, "накладывает свои ограничения на проведение капитального ремонта". Под этой канцелярской фразой, видимо кроется, следующий смысл - “начнём ремонт, здание рухнет”. Понимаю, ничто не вечно, а тот факт, что "прорабатывается вопрос строительства новой поликлиники", конечно радует. Но за 105 лет как-то можно было и пораньше-то "проработать?" - возмущается Собчак.

Она также отметила, что в своем ответе минздрав не указывает сроки решения вопроса.

Ранее Собчак выложила в соцсети видеоролик, показывающий внутреннее состояние здания.

"Невооруженным взглядом видно, что в здании обваливается штукатурка, двери процедурных кабинетов, судя по всему, застали еще дореволюционные времена, да и остальные коммуникации порядком поизносились. При этом, пациенты утверждают, что в части медучреждения есть признаки косметического ремонта, однако очевидно, что этого совершенно недостаточно. Ремонт нужен основательный, а не для отвода глаз" - говорится в сообщении.

В конце телеграмм-канал Собчак пожелал краевому минздраву обеспечить достойные условия, как для пациентов, так и для сотрудников подведомственных учреждений.

Теги: женская консультация, ремонт здания, минздрав Прикамья



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Ранее 09.01.2023 13:40 Мск Минздрав Прикамья прокомментировал претензии Собчак к зданию женской консультации


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