09 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Telegram &quot;Писцов Евгений&quot; / t.me/pistsover

Пришлось взламывать котельную. В уральском поселке внезапно отключили отопление

Сегодня утром около 10.00 в районе Лесхоз поселка Монетного (Свердловская область) произошла аварийная остановка котельной. Связаться с собственником котельной или представителями УК "ГорСвет" не удалось, из-за чего к обеду комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла радикальное решение.

"С учетом крайней необходимости принято решение обеспечить доступ в аварийную котельную собственными силами и средствами в присутствии сотрудников правоохранительных органов. На место аварии выехали специалисты Березовских тепловых сетей и Уральских электрических сетей", - написал в своих соцсетях мэр Березовского Евгений Писцов.

Аварийная котельная в поселке Монетный(2023)|Фото: Telegram "Писцов Евгений" / t.me/pistsover

По его словам, УК "Кот", обслуживающая многоквартирные дома сразу начала сливать воду из систем отопления, чтобы не допустить перемерзания стояков. В свою очередь, Центр гражданской защиты приступил к разработке предложений о развертывании пункта обогрева и временного размещения жителей микрорайона в случае необходимости. Самих же жителей попросил сохранять спокойствие и максимально не допускать утечку тепла из помещений.

После 13.00 котлы были запущены, а место прорыва заглушено, однако давление в сети так и не поднималось, из-за чего УК "Кот" пришлось искать место утечки.

"Специалисты БТС разобрались со схемой работы оборудования в котельной, поменяли режимы работы некоторого оборудования, запустили насос, обеспечивающий подпитку системы. Давление в системе начало подниматься. Пошла подача теплоносителя в дома. Сейчас важно не допустить порывов сетей под давлением и заполнить системы "слитых" домов", - заявил градоначальник спустя 1,5 часа.

Управляющей компании также дали задание произвести замену радиаторов в местном детском саду, чтобы 10 января ДОУ могло принять воспитанников.

В 16.30 системы многоквартирных домов начали заполняться теплоносителем. На данный момент дома по Пушкина, 21 и 23 запущены полностью. На Пушкина, 11 и 13 спускают воздух. На Пушкина,15 и17 специалисты переключатся в районе 18.00. На Лермонтова, 18 и 20 уже также приступили к работе, однако в домах два стояка все еще заморожены. На Лермонтова, 22а несколько стояков также могут быть в нерабочем состоянии, однако вопрос с этим домом будет решаться после запуска тепла в четырехэтажный и двухэтажные дома.

Писцов заявил, что специалисты будут работать, пока тепло не дадут во все дома.

Теги: котельная, отопление, Монетный



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