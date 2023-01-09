Названы самые популярные рейсы внутри России в минувшие новогодние праздники

С 1 по 8 января российские авиакомпании перевезли 2,26 млн пассажиров, это на 11,3% больше, чем в новогодние праздники 2022 года, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве отметили, что в некоторых регионах в новогодние каникулы были очень сложные метеоусловия. "Например, в московском регионе – от обильного снегопада, переходящего в ледяной дождь, до аномальных низких температур. Аномальные холода также были отмечены в центральной части России, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке", - напомнили в Росавиации.

Самыми популярными направлениями в каникулы стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные воды, Калининград и Махачкала.