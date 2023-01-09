В мэрии Екатеринбурга откроют барельефы Ройзмана* и Высокинского

В здании администрации Екатеринбурга установлены и скоро будут открыты барельефы бывших глав города Евгения Ройзмана* и Александра Высокинского. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.

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"Действительно, барельефы подготовлены. Их торжественное открытие планируется на этой неделе", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что галерея барельефов всех глав Екатеринбурга размещена на третьем этаже здания администрации.

"В данном случае мы дополняем ее к 300-летию города", - пояснили в мэрии.

Точную дату открытия новых барельефов там пообещали назвать позже. Планируется ли участие в мероприятии самих Ройзмана* и Высокинского, в администрации не уточнили.

Напомним, Евгений Ройзман* занимал пост главы Екатеринбурга с 2013 по 2018 годы и незадолго до истечения срока своих полномочий подал в отставку. Что касается Александра Высокинского, он работал мэром с 2018 по 2020 годы и сейчас представляет Законодательное собрание Свердловской области в Совете Федерации.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.