Китай столкнется с "коронавирусным цунами" из-за лунного Нового года, - Bloomberg

Китай столкнется с "коронавирусным цунами" из-за туристического ажиотажа в связи с приближающимся лунным Новым годом, который будет праздноваться с 21 января, сообщает Bloomberg.

В это время китайцы, которые получат семь выходных, традиционно отправляются в небольшие города и села, чтобы навестить родственников. Агентство предупреждает, что массовый отток городского населения в китайскую глубинку может обернуться серьезной нагрузкой на местные больницы, так как у них значительно меньше персонала и ресурсов, чем в крупных мегаполисах.

Ранее Bloomberg сообщило, что очередная вспышка коронавируса в Китае создала коллапс в ритуальных службах страны. Эксперты, прогноз которых приводило агентство, предполагают, что число смертей от ковида может возрасти примерно с 9 000 в день до 25 000 человек в день в январе, когда ожидается возобновление поездок во время празднования лунного Нового года.