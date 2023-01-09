09 Января 2023
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Общество Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Передвигаемся, «как на коньках»: блокадница о качестве уборки снега в Петербурге

Из-за плохой уборки снега в Петербурге приходится передвигаться, будто бы на коньках, заявила в комментарии Peterburg News жительница блокадного Ленинграда Марина Таурек. Пожилые горожане сталкиваются с этой проблемой из года в год.

Таурек подчеркнула, что в некоторых случаях пешеходам приходится выходить на дорогу, поскольку тротуары в городе не очищены. Местами пробираться по льду удобнее было бы на коньках, считает блокадница.

«В начале были проблемы с уборкой снега, приличные проблемы. Нам пришлось в середине декабря оказаться в районе Технологического института, мы с мужем как на коньках передвигались, честно говоря. Там был сплошной лед. Это вот около Техноложки к Троицкому собору мы шли, там был ужас, приходилось даже на автотрассу выходить, потому что там можно было идти. Сейчас я там не была. Но про наш микрорайон ничего плохого сказать не могу. А в центре был ужас. Многие пишут и возмущаются», - рассказала петербурженка.

Команда губернатора Александра Беглова в этом году, как и в прошлом, не смогла наладить эффективную уборку снега. С последствиями непогоды в декабре 2022 года коммунальщики боролись больше недели, однако так и не смогли привести город в надлежащее состояние. В новогодние праздники сложилась аналогичная ситуация, но из-за околонулевой температуры к снегу добавился гололед как на тротуарах, так и на дорогах. В итоге старейший сотрудник БДТ Адиль Велимеев поскользнулся на льду и попал в больницу с черепно-мозговой травмой. Его доставили в больницу, где он скончался 4 января. В будущие два месяца зимы количество подобных инцидентов может вырасти в разы.

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