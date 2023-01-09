Каток возле "Екатеринбург-Арены" закрыли из-за аномальных морозов

Каток возле стадиона "Екатеринбург-Арена" закрывается с завтрашнего дня.

Как сообщается в официальном Telegram-канале стадиона, завтра, 10 января, каток не работает. В качестве причины называются погодные условия. Напомним, ранее в свердловском МЧС предупредили, что в ближайшие дни в регионе ожидаются аномальные морозы.

Когда каток возле "Екатеринбург-Арены" возобновит свою работу, не уточняется.

Напомним, каток у главного стадиона уральской столицы был открыт в середине декабря прошлого года. Накануне, 8 января, на катке "Арены Парк" был запланирован мастер-класс по фигурному катанию от призера чемпионатов СССР Андрея Боброва. Однако мероприятие пришлось перенести из-за наступивших холодов.