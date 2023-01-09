Басманный суд Москвы отказался заочно взять под стражу Петра Верзилова*

Басманный суд Москвы сегодня отказался заочно взять под стражу издателя "Медиазоны"** Петра Верзилова*, сообщил в своем Telegram-канале правозащитник Павел Чиков. Ранее стало известно, что Верзилов* объявлен в международный розыск.

Представитель СКР в суде заявил, что Верзилов* нарушил ранее избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Верзилова* обвиняют в неуведомлении о наличии второго гражданства – Канады. Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 330 УК РФ с 2020 года. Примечательно, что лишение свободы по указанной статье не предусмотрено.

Ранее в СКР, ссылаясь на данные, добытые полицией, сообщал, что Верзилов* находится на территории Святого Престола, в резиденции высшего духовного руководства Римско-католической церкви (то есть в Ватикане).

*внесен в реестр физлиц-иноагентов Минюста РФ

**внесена в реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ