American Conservative: На Украине фальшивая демократия

На Украине коррумпированный и репрессивный режим, который поддерживают США. Об этом пишет The American Conservative. Статья называется "Фальшивая демократия".

Режим в Киеве запрещает партии, СМИ, Церковь, публикует "черные списки" неугодных людей, проводит пытки, а "западные сторонники Киева продолжают игнорировать, покрывать и даже оправдывать репрессивные действия режима Зеленского", которые не имеют ни малейшего отношения к демократии.

Автор Тед Карпентер отмечает, что киевский Центр противодействия дезинформации, частично финансируемый американскими налогоплательщиками, летом опубликовал "черный список" зарубежных критиков, куда включил многих выдающихся американцев, в том числе профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, ведущего Fox News Такера Карлсона, бывшего члена конгресса Тулси Габбард, а также старшего научного сотрудника Института Катона и бывшего помощника президента Рональда Рейгана Дуга Бэндоу.

Однако в самих США продолжают петь дифирамбы Зеленскому, возмущается автор.