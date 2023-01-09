Шенген в Хорватию можно будет оформить в Екатеринбурге

С решением Хорватии принимать документы на шенгенские визы, сразу в 19 городах России открылись визовые центры страны. В их числе оказался и Екатеринбург, куда можно обратиться с документами пять дней в неделю, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров (АТОР).

Визовые центры Хорватии на территории российских городов возобновили свою работу 9 января. Пять дней в неделю (с понедельника по пятницу) работают офисы Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Растова-на-Дону и Новосибирска. Остальные принимают документы только первые три дня недели. Для оформления шенгена необходимы биометрические данные, начиная с 12 лет. Процедуру не нужно проходить тем, кто сдавал данные на шенгенскую визу в течение последних 29 месяцев. Остальные правила подачи документов на долгосрочную визу остаются без изменений.

Для подачи документов необходимо на сайте МИД Хорватии заполнить анкету. Отправив заявление, его необходимо распечатать, подписать и в назначенный день лично предоставить в визовый центр Хорватии вместе с загранпаспортом и пакетом документов, подтверждающим цель поездки. Стоимость оформления хорватского шенгена - 114 евро с одного заявителя.

Визовые центры уведомляют, что национальные визы Хорватии останутся таковыми и не перейдут в шенгенские. В связи с этим они не подойдут для въезда в другие страны Шенгенского сообщества, кроме самой Хорватии. С января 2023 года въезд на территорию Хорватии по визам Болгарии, Румынии и Кипра также больше невозможен.