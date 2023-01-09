Шенген в Хорватию можно будет оформить в Екатеринбурге

09 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зимой спецоперация может ускориться

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Шенген в Хорватию можно будет оформить в Екатеринбурге

С решением Хорватии принимать документы на шенгенские визы, сразу в 19 городах России открылись визовые центры страны. В их числе оказался и Екатеринбург, куда можно обратиться с документами пять дней в неделю, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров (АТОР).

Визовые центры Хорватии на территории российских городов возобновили свою работу 9 января. Пять дней в неделю (с понедельника по пятницу) работают офисы Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Растова-на-Дону и Новосибирска. Остальные принимают документы только первые три дня недели. Для оформления шенгена необходимы биометрические данные, начиная с 12 лет. Процедуру не нужно проходить тем, кто сдавал данные на шенгенскую визу в течение последних 29 месяцев. Остальные правила подачи документов на долгосрочную визу остаются без изменений.

Для подачи документов необходимо на сайте МИД Хорватии заполнить анкету. Отправив заявление, его необходимо распечатать, подписать и в назначенный день лично предоставить в визовый центр Хорватии вместе с загранпаспортом и пакетом документов, подтверждающим цель поездки. Стоимость оформления хорватского шенгена - 114 евро с одного заявителя.

Визовые центры уведомляют, что национальные визы Хорватии останутся таковыми и не перейдут в шенгенские. В связи с этим они не подойдут для въезда в другие страны Шенгенского сообщества, кроме самой Хорватии. С января 2023 года въезд на территорию Хорватии по визам Болгарии, Румынии и Кипра также больше невозможен.

Теги: Хорватия, шенген, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети