09 Января 2023
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Армия и ВПК За рубежом
Фото: nato.int / пресс-офис NATO

Столтенберг не исключил возможность поставок ВСУ тяжелых танков

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключает возможность поставок Украине тяжелых танков.

"Но и обещать ничего не могу", - сказал он в интервью газете Svenska Dagbladet. Так Столтенберг ответил на вопрос о том, не исключает ли он, что Киеву могут быть направлены, например, американские Abrams и немецкие Leopard.

"То, чего украинцы смогут достичь, зависит от соотношения сил на земле. Если мы хотим, чтобы Украина осталась независимой, то мы должны продолжать ее поддерживать оружием", - цитирует ТАСС Столтенберга.

Напомним, Владимир Зеленский добился новых поставок натовского вооружения. В списке пока нет лишь современных танков, поставок которых требует киевский режим. Военный эксперт Владимир Орлов считает, что придет время, когда Запад начнет поставлять Украине и танки, и авиацию.

Теги: столтенберг, украина, танки



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