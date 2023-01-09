Школы обязаны использовать только государственные информационные системы - Минпросвещения

С 1 января организации основного общего и среднего профессионального образования обязаны использовать исключительно государственные информационные системы. Об этом сообщает Минпросвещения РФ, которое ссылается на ранее принятые в закон об образовании поправки.

Отмечается, что была разработана федеральная государственная информационная система (ФГИС) "Моя школа", которая "служит дополнением традиционной системе образования и не должна заменить личное общение". Ее применение началось ранее в 15 регионах в пилотном режиме, а позже присоединились многие субъекты, не охваченные экспериментом. Единым функциональным заказчиком сервиса, осуществляющего разработку контента, является Минпросвещения.

При этом в тексте новости ведомство подчеркнуло, что речь идет о том, что можно использовать исключительно государственные системы, то есть уточнение касается их государственного характера, а вот в заголовке сказано, что "школы... должны использовать в образовательном процессе государственные информационные системы", то есть можно прочитать и так, что для школ будто бы введена новая обязанность - использовать "цифру".

Руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга Михаил Богданов, комментируя заявление ведомства, считает, что Минпрос выдает желаемое за действительное. Так, в принятых поправках нет никаких обязательств школ вообще использовать информационные системы, а статья 28 закона закрепляет самостоятельность школы в определении содержания образования, выборе образовательных технологий, учебно-методического обеспечения. Например, даже вести электронный дневник школа не обязана, она лишь имеет право на это. Недавно ведомство признало это в отношении "Сферума".

"Тогда о чем вы, товарищи дорогие, пишете в своей новости? Кто кому чего "должен"? И, кстати, кто сказал и на каком основании, что учителя, завучи и директора школ обязаны иметь учетки на "Госуслугах" и обязаны быть зарегистрированы в "Моей школе"? Это как соотносится с трудовыми и гражданскими правами вообще?

У нас пока вроде как не цифро-рабовладельческий строй", - написал Богданов.

Глава "Родной школы", известный популяризатор математики, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук и профессор ряда вузов Алексей Савватеев, выступая осенью в Госдуме, заявил, что люди выступают не против использования цифровых технологий вообще, а против замены обучения экраном.