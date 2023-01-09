Школы обязаны использовать только государственные информационные системы - Минпросвещения

09 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зимой спецоперация может ускориться

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Образование В России
Фото: пресс-служба ЕМУП &quot;Спецавтобаза&quot;

Школы обязаны использовать только государственные информационные системы - Минпросвещения

С 1 января организации основного общего и среднего профессионального образования обязаны использовать исключительно государственные информационные системы. Об этом сообщает Минпросвещения РФ, которое ссылается на ранее принятые в закон об образовании поправки.
Читайте также:

Отмечается, что была разработана федеральная государственная информационная система (ФГИС) "Моя школа", которая "служит дополнением традиционной системе образования и не должна заменить личное общение". Ее применение началось ранее в 15 регионах в пилотном режиме, а позже присоединились многие субъекты, не охваченные экспериментом. Единым функциональным заказчиком сервиса, осуществляющего разработку контента, является Минпросвещения.

При этом в тексте новости ведомство подчеркнуло, что речь идет о том, что можно использовать исключительно государственные системы, то есть уточнение касается их государственного характера, а вот в заголовке сказано, что "школы... должны использовать в образовательном процессе государственные информационные системы", то есть можно прочитать и так, что для школ будто бы введена новая обязанность - использовать "цифру".

Руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга Михаил Богданов, комментируя заявление ведомства, считает, что Минпрос выдает желаемое за действительное. Так, в принятых поправках нет никаких обязательств школ вообще использовать информационные системы, а статья 28 закона закрепляет самостоятельность школы в определении содержания образования, выборе образовательных технологий, учебно-методического обеспечения. Например, даже вести электронный дневник школа не обязана, она лишь имеет право на это. Недавно ведомство признало это в отношении "Сферума".

"Тогда о чем вы, товарищи дорогие, пишете в своей новости? Кто кому чего "должен"? И, кстати, кто сказал и на каком основании, что учителя, завучи и директора школ обязаны иметь учетки на "Госуслугах" и обязаны быть зарегистрированы в "Моей школе"? Это как соотносится с трудовыми и гражданскими правами вообще?
У нас пока вроде как не цифро-рабовладельческий строй", - написал Богданов.

Глава "Родной школы", известный популяризатор математики, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук и профессор ряда вузов Алексей Савватеев, выступая осенью в Госдуме, заявил, что люди выступают не против использования цифровых технологий вообще, а против замены обучения экраном.

Теги: школа, образование, моя школа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети