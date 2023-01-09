09 Января 2023
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Экономика Крым
Фото: Накануне.RU

Доля туристов, прибывших в Крым самолетом, оказалась в 2022 году ничтожной

Ничтожной в 2022 году оказалась доля туристов, прибывших в Крым авиатранспортом. 80% турпотока пришлись на Крымский мост, по нему въезжали на автомобилях и автобусах. 19% приехали по железной дороге, сообщил глава республики Сергей Акскенов.

Всего в Крыму в 2022 году отдохнули 6,5 млн туристов, в новогодние каникулы – 177 тыс. Средняя загрузка отелей, гостиниц, санаториев и других объектов размещения составляла 60%.

"Число отдыхающих, приехавших железнодорожным транспортом, увеличилось в сравнении с прошлым годом в 2,5 раза", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале. При этом отсутствие авиасообщения привело к ажиотажному спросу и – как следствию – дефициту билетов на поезда, скорость движения на "забитом" южном направлении при этом не увеличилась.

Теги: туризм, крым, сергей аксенов, итоги года



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