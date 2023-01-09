В Челябинской области один человек погиб в ДТП с фурой на трассе М-5

В Челябинской области на трассе М-5 фура столкнулась с легковым автомобилем. В результате ДТП один человек погиб.

Как сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД, авария произошла сегодня днем на 1589 км автодороги Москва-Челябинск на территории Ашинского района. Водитель МАЗ с полуприцепом, по предварительной информации, при обгоне выехала на встречную полосу, где столкнулся с Шевроле Ланос.

В результате ДТП женщина, которая находилась в легковом автомобиле, погибла. Водитель Шевроле госпитализирован.