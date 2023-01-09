09 Января 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Патрушев заявил о "неотвратимости наказания для неонацистских преступников, бесчинствующих на Украине"

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев полагает, что "вся история с Украиной для того и затевалась в Вашингтоне, чтобы отработать технологии размежевания и стравливания единого народа".

"События на Украине – не столкновение между Москвой и Киевом, это военное противостояние НАТО, прежде всего, США и Англии, с Россией. Боясь прямого соприкосновения, натовские инструкторы загоняют на верную смерть украинских парней. С помощью специальной военной операции Россия освобождает от оккупации свои регионы и должна положить конец кровавому эксперименту Запада по уничтожению братского украинского народа", - сказал Патрушев в интервью "АиФ".

Он уточнил, что Россия не воюет с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам по определению быть не может.

"Обратите внимание, в Крыму украинский язык сохраняется как один из государственных. Во многих городах продолжают действовать украинские культурные центры, ансамбли украинских песни и танца. На юге Дальнего Востока, учитывая большую долю переселенцев еще со времен Столыпина, значительное число жителей считает родной культуру украинского народа", - сказал Патрушев.

Он добавил, что неонацистские преступники, которые бесчинствуют в последние годы на Украине, неотвратимо понесут наказание.

Теги: Николай Патрушев, спевоперация, СВО



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