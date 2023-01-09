09 Января 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

"Помиловать может только президент": в Кремле высказались о "снятии судимостей" с "вагнеровцев"

В Кремле опровергли информацию о массовой амнистии заключенных, у которых завершился полугодовой контракт в ЧВК "Вагнер".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что "помилование может осуществляться только указом президента".

"Вы знаете, что помилование может осуществляться только указом президента. То есть, предусмотрена законодательством определенная процедура, которая начинается в самих местах содержания заключенных, именно документальная, потом на региональном уровне, потом на федеральном уровне, потом финализируется указом президента... Я могу сказать, что помилование осуществляется в строгом соответствии с законом", - сказал Песков журналистам.

Ранее руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что первая группа бывших заключенных, участвовавшая в специальной военной операции в качестве добровольцев в группе "Вагнер", завершила свой полугодовой контракт, с них, якобы, сняты все судимости.

Теги: дмитрий песков, владимир путин, евгений пригожин, помилование, чвк вагнер, осужденные



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