"Помиловать может только президент": в Кремле высказались о "снятии судимостей" с "вагнеровцев"

В Кремле опровергли информацию о массовой амнистии заключенных, у которых завершился полугодовой контракт в ЧВК "Вагнер".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что "помилование может осуществляться только указом президента".

"Вы знаете, что помилование может осуществляться только указом президента. То есть, предусмотрена законодательством определенная процедура, которая начинается в самих местах содержания заключенных, именно документальная, потом на региональном уровне, потом на федеральном уровне, потом финализируется указом президента... Я могу сказать, что помилование осуществляется в строгом соответствии с законом", - сказал Песков журналистам.

Ранее руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что первая группа бывших заключенных, участвовавшая в специальной военной операции в качестве добровольцев в группе "Вагнер", завершила свой полугодовой контракт, с них, якобы, сняты все судимости.