09 Января 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: 1tv.ru

Минздрав Прикамья прокомментировал претензии Собчак к зданию женской консультации

Минздрав Прикамья прокомментировал пост Ксении Собчак в соцсетях, котором она раскритиковала состояние "Женской консультации №2", входящей в “ГБУЗ Городская поликлиника №7” (Пермь).

Как сообщает "Ъ" со ссылкой на минздрав, женская консультация, которая упоминается в посте, была построена в 1917 году. Это накладывает свои ограничения на проведения капитального ремонта здания, а также сроки проведения ремонта.

Министерством здравоохранения Пермского края прорабатывается вопрос строительства новой поликлиники на 350 посещений в смену (200 посещений дети/150 - взрослые) на земельных участках по адресам: г. Пермь, р-н Мотовилихинский, ул. Лебедева, 12, и ул. Лебедева, 14. В составе помещений поликлиники для оказания медицинской помощи взрослому населению будет предусмотрена женская консультация. После ввода в эксплуатацию подразделение женской консультации с ул. Грачева, 12, литер Е будет переведено в новое здание.

Ранее Собчак выложила в соцсети видеоролик, показывающий внутреннее состояние здания.

"Невооруженным взглядом видно, что в здании обваливается штукатурка, двери процедурных кабинетов, судя по всему, застали еще дореволюционные времена, да и остальные коммуникации порядком поизносились. При этом, пациенты утверждают, что в части медучреждения есть признаки косметического ремонта, однако очевидно, что этого совершенно недостаточно. Ремонт нужен основательный, а не для отвода глаз" - говорится в сообщении.

В конце телеграмм-канал Собчак пожелал краевому минздраву обеспечить достойные условия, как для пациентов, так и для сотрудников подведомственных учреждений.

Теги: женская консультация, ремонт здания, минздрав Прикамья



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