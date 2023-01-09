Песков назвал информацию о переговорах с ЕС по Украине очередной "уткой"

В Кремле назвали информацию о переговорах заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака с Евросоюзом по Украине "уткой".

"Нет, оно несправедливо, никто об этом не говорит, это очередная утка", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Если я правильно понимаю, там, действительно у них были какие-то сообщения, но они были про другого человека с фамилией Козак, у них там, по-моему, то ли в Раде, то ли еще где-то есть тоже человек с такой фамилией", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что российские власти якобы хотят предложить Киеву "корейский сценарий" завершения военного конфликта с разделением страны и юридическим оформлением утраты властями Украины контроля над восточными территориями.