Песков прокомментировал информацию о новой волне мобилизации

В Кремле "абсолютно доверяют информации Минобороны РФ о ходе СВО", заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он также прокомментировал слухи о новой волне мобилизации, которые появились на днях в ряде Telegram-каналов.

"На этот счет было много раз сказано. Не нужно предавать такого значения в целом Telegram-каналам. Все-таки главным образом, еще раз повторяю, первоисточником является официальная власть во главе с президентом Российской Федерации. Не нужно преувеличивать Telegram-каналы", - заявил Песков.