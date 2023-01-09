Делягин: Закон о биометрии - это "полнейшее безумие"

Закон о сборе биометрических данных россиян в одну базу и передаче их одной коммерческой компании - АО "Центр биометрических технологий" - это "полнейшее безумие", которое может привести к массовой утечке личных данных граждан. Об этом, отвечая на вопросы подписчиков, сказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин на своем ютуб-канале.

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Напомним, закон был принят в ускоренном режиме, без широкого обсуждения с общественностью, а его содержание держалось втайне, несмотря на возмущение многих экспертов и общественных организаций. Новая редакция, причем кардинально переработанная, была обнародована только перед самым голосованием. Президент подписал закон перед Новым годом.

"Я являюсь отчаянным сторонником технического прогресса и отчаянным сторонником всех технических новинок. Поэтому я знаю, что машина существует для езды, а не для того, чтобы под нее ложиться. Что сделало государство? В 2017 году был принят закон о биометрии, чтобы ее собирал кто угодно. Создали хаос, сейчас начали порядок наводить - сводить в единую базу данных. Ее безопасность не гарантирована. Ответственность за утечки данных? Когда-нибудь потом примем. Так сначала примите закон об ответственности за утечку информации, включая личную ответственность, а потом уже объединяйте базы данных! Все поставлено с ног на голову! Технический прогресс нельзя остановить, но это не означает, что вы должны отдать все свои деньги первому мошеннику", - эмоционально рассказал Делягин.

Он сообщил, что к нему с портала "Госуслуг" пришло письмо о чьем-то разводе с личными данными людей, к которым он не имеет ни малейшего отношения. Это пример того, что безопасность данных в России никак не обеспечена.

Эксперты опасаются кражи биометрических данных, которые соберут в одну базу, их попадания в руки не только преступников, но и иностранных спецслужб, а также ужесточения контроля за людьми с применением биометрической идентификации, ведь право человека отказаться от этого дополняется другим "правом" - правом государства не оказывать человеку никаких услуг без сдачи биометрии.