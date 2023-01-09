09 Января 2023
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Общество За рубежом
Фото:http://www.power-technology.com/

Южная Корея отказалась предоставить статус беженцев пяти россиянам, уехавшим от мобилизации

Пятеро россиян, которые уехали из России после объявления частичной мобилизации, застряли в аэропорту Сеула, так как правительство Южной Кореи отказалось предоставить им убежище, сообщает The Korea Times.

По данным издания, сейчас россияне находятся в зоне беспошлинной торговли аэропорта Сеула. При этом питание им предоставляет Минюст Южной Кореи.

Газета пишет, что мужчины подали жалобу на ведомство, требуя отменить решение ведомства отказать им в предоставлении статуса беженцев.

В свою очередь, в южнокорейском Минюсте заявили, что уклонение от призыва на службу на родине не является уважительной причиной для предоставления убежища.

Ранее в Госдуме предложили не пускать обратно в страну всех россиян, уехавших из страны после начала спецоперации. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о подготовке введения повышенных налогов для покинувших РФ.

Теги: южная корея, россияне, беженцы, мобилизация



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