В Екатеринбурге медики выплатили многомиллионные долги по контрактам на закупку лекарств

В Екатеринбурге медиками погашена многомиллионная задолженность перед предпринимателями.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что у одного из учреждений здравоохранения Верх-Исетского района уральской столицы образовалась задолженность перед субъектами предпринимательской деятельности. Речь шла об исполненных контрактах на приобретение лекарств, медицинских изделий и иных препаратов, а также по договорам на выполнение работ и оказание услуг по содержанию имущества, в том числе медоборудования.

По данным прокуратуры, общий размер задолженности превысил 146 млн рублей. После этого ведомство внесло представление директору учреждения здравоохранения.

По результатам его рассмотрения все долги по контрактам были полностью погашены.