90% жителей российских городов-миллионников назвали 2022 год очень тяжелым для страны

38% россиян провожали непростой 2022 год с хорошим настроением. Еще 40% простились с ним ровно, без негативных эмоций. Пессимизм сопровождал каждого пятого россиянина на пороге 2023 года, это данные опроса государственного Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

2022 год оценили как в целом хороший персонально для себя (и своей семьи) 52% респондентов. В то же время 45% назвали год трудным.

Больше половины наших сограждан смотрят в 2023 г. с оптимизмом, 65% ожидают, что он станет для них удачным или хорошим, готовятся к трудностям треть опрошенных (32%).

Оценки ушедшего года для страны оказались менее оптимистичными: большинство россиян считают, что 2022 г. стал для России трудным, очень тяжелым (83%), обратной точки зрения придерживаются 14%.

Более оптимистичны в оценках уходящего года для страны граждане с неполным средним образованием (30%) и граждане, характеризующие свое материальное положение как хорошее (23%). Максимум пессимистичных оценок приходится на тех, кто характеризует материальное положение как плохое (90%), жителей обеих столиц (89%) и городов-миллионников (90%).

Около половины россиян ожидают, что 2023 г. станет в целом хорошим для России (45%), почти столько же настроены на трудные для страны времена (51%).