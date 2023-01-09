90% жителей российских городов-миллионников назвали 2022 год очень тяжелым для страны

09 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зимой спецоперация может ускориться

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Фото: Накануне.RU

90% жителей российских городов-миллионников назвали 2022 год очень тяжелым для страны

38% россиян провожали непростой 2022 год с хорошим настроением. Еще 40% простились с ним ровно, без негативных эмоций. Пессимизм сопровождал каждого пятого россиянина на пороге 2023 года, это данные опроса государственного Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

2022 год оценили как в целом хороший персонально для себя (и своей семьи) 52% респондентов. В то же время 45% назвали год трудным.

Больше половины наших сограждан смотрят в 2023 г. с оптимизмом, 65% ожидают, что он станет для них удачным или хорошим, готовятся к трудностям треть опрошенных (32%).

Оценки ушедшего года для страны оказались менее оптимистичными: большинство россиян считают, что 2022 г. стал для России трудным, очень тяжелым (83%), обратной точки зрения придерживаются 14%.

Более оптимистичны в оценках уходящего года для страны граждане с неполным средним образованием (30%) и граждане, характеризующие свое материальное положение как хорошее (23%). Максимум пессимистичных оценок приходится на тех, кто характеризует материальное положение как плохое (90%), жителей обеих столиц (89%) и городов-миллионников (90%).

Около половины россиян ожидают, что 2023 г. станет в целом хорошим для России (45%), почти столько же настроены на трудные для страны времена (51%).

Теги: опрос, россияне, настроение, пессимизм, итоги года



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети