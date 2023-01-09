Алексей Текслер потребовал разобраться в ситуации с неубранными дорогами и тротуарами в Фершампенуазе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал глав Фершампенуаза и Бакала за неубранные дороги и коммунальную аварию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, жители Фершампенуаза жаловались губернатору на неубранные дороги и тротуары. "Это недопустимо, поручаю главам Нагайбакского района и самого райцентра разобраться в ситуации и доложить мне без ссылок на недобросовестных подрядчиков, я уже не раз слышал эти отговорки, это для меня не аргумент", - подчеркнул Алексей Текслер.

Жители Бакала пожаловались на непринятия мер по очистке городского коллектора, в результате стоки скапливаются в подвальных помещениях многоквартирных домов и объектов социальной инфраструктуры. В городе распространяется зловонный запах. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщениям о ненадлежащем оказании услуг по водоотведению в городе.

Алексей Текслер сообщил, что отправил в город сотрудников минстроя совместно с прокуратурой и следственным комитетом, чтобы разобраться в причинах коммунальной аварии, у которой, по словам губернатора, есть фамилии и имена тех, кто несет ответственность.

В целом в сфере ЖКЗ за новогодние праздники не произошло ни одной крупной аварии. Всего было зафиксировано 12 инцидентов, две аварии в сфере ЖКХ. Практически во всех случаях все неполадки были устранены в срок до 4 часов.