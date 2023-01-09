FT: Украинской энергосистеме остро не хватает советских трансформаторов

Украинская энрегосистема испытывает острую потребность в советских трансформаторах напряжением 750 кВ, пишет Financial Times со ссылкой на главу правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

Большая часть энергосистемы Украины использует еще советскую инфраструктуру, а она работает с более высоким напряжением, чем в ЕС, поэтому значительная часть западного оборудования просто несовместима с украинскими сетями.

По данным издания, ряд бывших социалистических стран, например, Литва, направили Украине оставшиеся советские трансформаторы, но это не решит проблему полностью. Кудрицкий заявил, что имевшегося запаса трансформаторов хватило на первые восемь месяцев <…>, передает РБК.

О проблеме с трансформаторами недавно говорил и гендиректор энергопоставляющего украинского холдинга YASNO Сергей Коваленко. Он назвал ситуацию с повреждением энергетической инфраструктуры в Киеве самой серьезной в стране именно по причине отсутствия трансформаторов. "Ключевая проблема в Киеве – не генерация, а сети. Не может сеть работать, когда нет 60% трансформаторов. Невозможно подавать электроэнергию туда, где вместо оборудования – ноль. Линии питания в Киеве не линейные и не всегда логичные с точки зрения карты и районов. Например, среди десяти запитаных домов стоит один без света, потому что он на линии с разрушенной подстанцией. Это реальная ситуация", - пояснил энергетик ситуацию.