Макрон заявил о парадоксальности личности Путина

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о парадоксе российского лидера Владимира Путина.

"Во-первых, когда вы с ним встречаетесь, он не кажется неприятным человеком. Понимаете, вот в чем парадокс", — приводит The Telegraph слова французского президента.

Как сообщалось, за время спецоперации Макрон провел с Путиным 13 разговоров, но в последние месяцы он перестал проявлять инициативу, российский президент ему тоже не звонит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему контактов с руководителями Франции и Германии у главы российского государства стало меньше.