09 Января 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Аномальные уральские морозы не сказались на работе Белоярской АЭС

Ударившие на Среднем Урале сильные морозы никак не повлияли на работу Белоярской атомной электростанции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе АЭС, энергоблоки №3 и №4 работают в штатном режиме, несмотря на аномальный для начала января холод. Для успешного прохождения морозов на атомной станции усилен контроль за ее оборудованием. Перед холодами специалисты Белоярской АЭС проверили системы вентиляции и работу электрокалориферов, отвечающих за обогрев входящего воздуха. А для дополнительной защиты оперативный персонал станции стал в два раза чаще контролировать состояние тепломеханического оборудования.

Как пояснили на АЭС, технические характеристики энергоблоков позволяют им работать при температуре ниже 60 градусов, хоть столь низкие показатели маловероятны в Свердловской области. В настоящее время энергоблоки Белоярской АЭС несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком и выдают в сеть около 16% всей вырабатываемой в регионе электроэнергии.

Напомним, несмотря на пришедшие на Средний Урал аномальные холода, в Екатеринбурге пока не фиксируют большого числа обморожений.

Теги: Белоярская АЭС, морозы, энергоблоки



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