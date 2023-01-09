Мишустин утвердил новую стратегию действий в интересах женщин - до 2030 года

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил новую Национальную стратегию действий в интересах женщин до 2030 года. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Стратегия будет реализована в два этапа – с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год. План ее реализации будет разработан Минтрудом в течение трех месяцев. Органам власти субъектов РФ рекомендуется руководствоваться положениями Стратегии при решении задач в области "улучшения положения женщин".

Стратегия примечательна тем, что провозглашает государственную политику в интересах одной группы населения по половому признаку. При этом женщин, как отмечается в документе, в России на начало 2022 года было на 10 млн больше мужчин. Также ожидаемая продолжительность жизни женщин примерно на 10 лет больше, чем у мужчин (этот факт не упомянут). Однако одним из ожидаемых результатов реализации Стратегии является повышение ожидаемой продолжительности жизни женщин. В 2022 году она составила около 77 лет.

В стратегии приведены интересные факты о женской половине населения. Так, более половины граждан РФ, имеющих высшее образование, - это женщины (55%). Среди кандидатов наук их 43%, докторов - 28%. В 2021 году доля занятых женщин в общей численности занятого населения составила почти 49%. Около 30% организаций, являющихся субъектами малого и среднего бизнеса, возглавляют женщины. Наибольшее представительство женщин-предпринимателей характерно для сферы социальных и образовательных услуг.

В последние годы доля женщин, замещающих должности гражданской службы в центральных аппаратах федеральных органов государственной власти, увеличилась почти до 60%, а среди государственных гражданских служащих органов исполнительной власти субъектов РФ - до 74%. В образовании женщины составляют 82% работников, в области здравоохранения и социальных услуг - 80%, в гостиничном бизнесе и общественном питании - 74%, в торговле - 62%. Но так как там заработная плата ниже средней по экономике, то говорится о том, что "женщины находятся в неравном положении по сравнению с мужчинами в сфере экономики". Критикуются "стереотипные представления о социальных ролях мужчин и женщин", которые нужно "преодолеть". Разрыв в заработной плате женщин и мужчин в среднем по экономике практически не меняется и сохраняется на уровне 28%.

Цели Стратегии будут осуществляться в рамках укрепления позиций женщин в общественно-политической жизни страны, повышения их роли в развитии общества, сохранения здоровья, профилактики социального неблагополучия женщин и др.

В целом Стратегия выдержана в рамках идеологии "устойчивого развития", фактически являющегося официальной идеологией ООН. Накануне.RU ранее писало о том, что такая стратегия является ошибочной с точки зрения демографии и будущего России. К слову, за время действия предыдущей стратегии, когда были достигнуты многие результаты по увеличению вовлеченности женщин в политику и бизнес, рождаемость в стране сильно упала - до 1,45 ребенка на женщину, а в абсолютном выражении - на сотни тысяч детей в год.

Когда принималась прошлая стратегия, глава Ассоциации родительских комитетов России Ольга Леткова отмечала, что женщина не рассматривается в ней как мать и жена, а документ воплощает западную идеологию "гендерного равенства".