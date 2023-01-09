Суд в Челябинске не стал смягчать приговор местному жителю за убийство таксиста

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор жителю Юрюзани, осужденному к 13 годам в колонии особого режима за убийство таксиста, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В июне 2016 года осужденный во время поездки в такси вступил с водителем в конфликт. Мужчины вышли из машины на пустыре и осужденный нанес водителю не менее 56 ножевых ранений в разные части тела. От полученных ран мужчина скончался.

Осужденный и его защитник в апелляционной жалобе просили снизить наказание, а также уменьшить размер компенсации морального вреда. По решению суда осужденный должен выплатить семье погибшего 2,3 млн рублей.