МВД объявило в розыск предпринимателя Бориса Зимина*

МВД РФ объявило в розыск российского предпринимателя и общественного деятеля Бориса Зимина* (признан в России иноагентом).

"Зимин Борис Дмитриевич, 24 ноября 1968 года рождения, разыскивается по статье УК РФ", — говорится в базе розыска.

В базе Мосгорсуда есть карточка о деле на Зимина Б.Д, в которой говорится, что он обвиняется в мошенничестве.

Борис Зимин - сын основателя компании "Вымпелком" Дмитрия Зимина. С 2004 года не живет в России. Известно, что с 2011 года Борис Зимин поддерживал проекты Алексея Навального, а после его отравления оплатил транспортировку из омской больницы в берлинскую клинику Шарите. В начале сентября 2022 года Минюст внес его в реестр иностранных агентов.