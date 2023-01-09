В Суэцком канале сел на мель сухогруз с украинской кукурузой

В Суэцком канале сел на мель сухогруз Glory с 65 тыс. тонн украинской кукурузы на борту. Сейчас предпринимаются усилия по снятию корабля с мели, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на главу администрации Суэцкого канала Усаму Рабиэ. На месте работают буксиры.

По данным трекеров VesselFinder и MarineTraffic, сухогруз ходит под флагом Маршалловых островов. Судно вышло из украинского порта Черноморск 25 декабря и направилось в Китай, это уже данные Совместного координационного центра в Стамбуле, координирующего экспорт зерна из Украины. В центре заявили, что судно получило разрешение на проход Черноморских проливов 3 января.