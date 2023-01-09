В Екатеринбурге не фиксируют роста обморожений, несмотря на аномальные холода
Несмотря на ударившие в Свердловской области аномальные холода, за прошедшие новогодние каникулы в Екатеринбурге не было зафиксировано большого числа обморожений. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил заместитель главного врача по организационно-методической и экспертной работе МБУ "Станция скорой помощи имени В.Ф. Капиноса" Евгений Рузанов.
По его данным, от обморожений и переохлаждений в первые дни 2023 года пострадали 39 человек. По словам медика, это "сравнительно небольшое количество".
"Все эти состояния, так или иначе, были связаны с алкогольным опьянением", - уточнил Рузанов.
Отвечая на вопрос Накануне.RU он отметил, что смертельных случаев от переохлаждения не зарегистрировано.
"Все пациенты были доставлены в профильные лечебно-профилактические учреждения", - добавил представитель "скорой помощи" Екатеринбурга.
Напомним, сегодня силовые и спасательные ведомства Среднего Урала подвели итоги своей работы в прошедшие новогодние каникулы.