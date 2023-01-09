09 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге не фиксируют роста обморожений, несмотря на аномальные холода

Несмотря на ударившие в Свердловской области аномальные холода, за прошедшие новогодние каникулы в Екатеринбурге не было зафиксировано большого числа обморожений. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил заместитель главного врача по организационно-методической и экспертной работе МБУ "Станция скорой помощи имени В.Ф. Капиноса" Евгений Рузанов.
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По его данным, от обморожений и переохлаждений в первые дни 2023 года пострадали 39 человек. По словам медика, это "сравнительно небольшое количество".

"Все эти состояния, так или иначе, были связаны с алкогольным опьянением", - уточнил Рузанов.

Отвечая на вопрос Накануне.RU он отметил, что смертельных случаев от переохлаждения не зарегистрировано.

"Все пациенты были доставлены в профильные лечебно-профилактические учреждения", - добавил представитель "скорой помощи" Екатеринбурга.

Напомним, сегодня силовые и спасательные ведомства Среднего Урала подвели итоги своей работы в прошедшие новогодние каникулы.

Теги: морозы, переохлаждение, скорая, Екатеринбург



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