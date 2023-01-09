09 Января 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

В новогодние каникулы на Среднем Урале сократилось число ДТП, но стало больше убийств

Силовые и спасательные ведомства Среднего Урала подвели итоги своей работы в прошедшие новогодние каникулы.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД по Свердловской области Дмитрий Панфилов, оперативная обстановка в первые дни наступившего года была стабильной.

"Если говорить о количестве преступной активности, она осталась на уровне прошлого года. По некоторым элементам есть даже снижение совершенных преступлений. Это касается умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – таких фактов в области было всего 27 (в прошлом году было 34). Сократилось количество краж: если в прошлом году их было 263, то в этом году – 211. Количество грабежей осталось на прежнем уровне, разбойных нападений в текущем году не зарегистрировано", - отметил Панфилов.

Силовик с сожалением констатировал, что выросло число убийств.

"В этом году их совершено девять, в прошлом было шесть. Основная масса преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью и убийств, была совершена в бытовой среде, на фоне употребления алкоголя и возникших на этой почве конфликтных ситуаций", - уточнил Дмитрий Панфилов.

По его словам, все данные преступления на сегодняшний день раскрыты, фигуранты находятся под следствием. Полицейский подчеркнул, что все новогодние праздники на Среднем Урале прошли без каких-либо резонансных инцидентов.

дорога зима трасса(2010)|Фото: Накануне.ru

Как рассказал заместитель начальника УГИБДД по Свердловской области Григорий Козьминых, за первые восемь дней 2023 года на дорогах региона было зарегистрировано 48 ДТП. В них пострадали 82 человека, в том числе пятеро детей. Погибли семь человек, в том числе один ребенок.

"По сравнению с прошлым годом аварийность на дорогах области снизилась на 16%. Число погибших сократилось на 46%", - отметил представитель Госавтоинспекции.

Как сообщил заместитель главного государственного инспектора региона по пожарному надзору Сергей Махнев, в новогодние праздники в Свердловской области произошло 140 пожаров. В них погибли 12 человек, детей среди них нет. Травмы получили восемь человек.

"По сравнению с аналогичным периодом 2022 года произошло незначительное увеличение по пожарам – на 10 случаев. По травмированным снижение на четыре случая. По гибели так же – 12 случаев", - рассказал Махнев.

По его данным, более 60% возгораний произошло в жилом секторе. Также происходили пожары на транспорте и других объектах.

Как добавил заместитель главного врача по организационно-методической и экспертной работе МБУ "Станция скорой помощи имени В.Ф. Капиноса" Евгений Рузанов, за праздники к ним поступило 18 тысяч 350 обращений. В 11,5 тысячах случаев по вызову выезжала бригада медиков. По словам заместителя главврача, в основном обращались с жалобами на ОРВИ и грипп. Также поступали обращения по поводу различных травм – среди них были бытовые, уличные и криминальные. Кроме этого, представители "скорой" выезжали на несколько ДТП.

Теги: каникулы, ДТП, убийства, полиция, МЧС, скорая, ГИБДД



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