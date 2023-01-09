Путин денонсирует Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации РФ Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.

Информация об этом появилась на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. В пояснительной записке к документу говорится, что комитетом министров Совета Европы принято решение прекратить полноправное членство РФ в Группе государств против коррупции (ГРЕКО). Из-за того, что такое решение неприемлемо для РФ, а также для принятия мер, не допускающих дискриминацию России в рамках оценочных механизмов ГРЕКО, и предлагается денонсировать конвенцию и прекратить участие России в Группе.

Ранее Владимир Путин разрешил участникам спецоперации не декларировать доходы. Согласно документу, от декларирования доходов освобождены: военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел РФ, лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющие специальные звания полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы РФ, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции или непосредственно выполняющие (выполнявшие) задачи, связанные с ее проведением, на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, лица, направленные (командированные) для выполнения задач, замещающие должности. Льгота будет действовать на весь период проведения СВО.