Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Смольянинова

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова после его антироссийских заявлений. Об этом сообщает СК РФ в своем телеграм-канале.

Ранее в интервью одному из западных изданий Смольянинов заявил о готовности участвовать в конфликте на стороне Украины. Он отметил, что ему «наплевать» на то, что будет с Россией, даже если от страны останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".

В октябре суд в Москве оштрафовал актера на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Поводом для составления протокола стали высказывания артиста об спецоперации, произнесенные во время видеоинтервью. Согласно экспертизе, Смольянинов характеризовал "действия Вооруженных сил РФ как захватнические и связанные с геноцидом".